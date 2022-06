Christian Bale podría convertirse en Batman una vez más

Sin duda, Batman es uno de los personajes favoritos de DC, y llevarlo a live-action ha sido una de las mejores ideas que ha habido, y la mayoría de fans del hombre murciélago coinciden en que Christian Bale ha sido el mejor actor para interpretarlo.

Y aunque el Bale pasó la batuta a Ben Affleck y ahora Robert Pattinson, el actor aseguró que esta dispuesto a ponerse, de nueva cuenta, el batitraje y dar vida al personaje, esto bajo una sola condición.

Fue durante su gira promocional de 'Thor: Love and Thunder', que Christian habló sobre la posibilidad de volver al universo, esto siempre y cuando Christopher Nolan se lo pida.

“Tenía un pacto con Chris Nolan. Dijimos: 'Oye, mira. Hagamos tres películas, si tenemos la suerte de poder hacerlo. Y luego, alejémonos. En mi mente, sería algo si Chris Nolan se dijera alguna vez: 'Sabes qué, tengo otra historia que contar'. Y si quisiera contar esa historia conmigo, me apuntaría”, aseguró el cantante.

Al ser cuestionado sobre algunos rumores que han corrido sobre su regreso, el actor confesó que son solo eso, rumores: “Nadie me lo ha mencionado. Nadie ha sacado el tema. “De vez en cuando la gente me dice: 'Oh, he oído que te han contactado y te han ofrecido todo esto'. Y yo digo: 'Eso es nuevo para mí. Nadie ha dicho eso'”.

Bale y Nolan trabajaron juntos en tres películas de Batman: Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises. En total, las películas recaudaron alrededor de 1.000 millones de dólares en taquilla e impulsaron el género de los superhéroes a una nueva era de popularidad.

Para finalizar, Christian Bale fue cuestionado sobre cual de sus sutitutos es el favorito, y sorprendió a todos al confesar que no les sigue la pista: “Todavía no la he visto. Las veré”, dijo sobre The Batman, que se estrenó a principios de este año y está protagonizada por el también británico Robert Pattinson.

“Es increíble las pocas películas que veo. Todos los directores con los que trabajo han visto un par de sus películas y siempre me miran diciendo: '¿Estás de broma? Me gusta saborear las películas y no veo demasiadas. Pero lo haré, sin duda”.

