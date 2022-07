Selena Gómez y Cara Delevingne protagonizan beso apasionado

En los primeros episodios de la segunda temporada de “Only Murders in the Building″ Selena Gómez y Cara Delevingne protagonizaron un beso apasionado que enloqueció a los fanáticos.

En esta temporada se une la también modelo Cara Delevingne interpretando a Alice, la dueña de una galería de arte.

También seguiremos viendo al elenco de la primera entrega, Mabel (Selena Gomez), Charles (Steve Martin) y Oliver (Martin Short), un grupo de vecinos que se volvieron amigos tras el asesinato de un hombre en su edificio.

El beso entre Selena Gómez y Cara Delevingne, que salió en los primeros capítulos, emocionó a los internautas, quienes lo tomaron de manera positiva y de paso quedaron enganchados con la trama.

“Fue divertido. ¿A alguien en el mundo no le gustaría besar a Selena?”, dijo Delevigne sobre la escena con la actriz de Disney.

Aquí te dejamos el candente momento, ¿tú qué opinas?