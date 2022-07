Winona Ryder habla de lo que vivió luego de romper con Johnny Depp

A estas alturas de la vida todos sabemos que hace algunos años, Winona Ryder y Johnny Depp formaron una de las parejas más queridas en el mundo del cine, y no es para menos ya que en todos los momentos que fueron captados juntos, se podía ver que había entre ellos una química excepcional.

A pesar del tiempo que ya ha pasado desde su popular noviazgo, nunca contaron las razones por las cuales terminaron, quedando así el amor de ambos actores suspendido en el tiempo, pues aún hasta nuestros días se sigue hablando de lo que alguna vez vivieron juntos.

Respecto a la personalidad de los actores, sabemos que cada uno es un mundo diferente en el que supieron mezclar la fantasía, la melancolía y la nostalgia.

La historia de amor entre Winona y Johnny fue tan fuerte y pasional que se comprometieron a tan solo cinco meses de haberse conocido, y entablaron una relación que se extendió por cuatro años.

Su experiencia juntos fue tan fuerte que Winona aseguró en una entrevista que experimentó una gran amargura luego de que se terminó todo con Depp.

De hecho, ella reconoció que “no es sencillo que se tatúen tu nombre ‘para siempre’ y después, tu nombre sea remplazado por la palabra ‘vino’”.

Aunque la actriz no dijo explícitamente “estar lejos de Johnny fue difícil”, Ryder reconoció que todo lo que vino para ella, tras el rompimiento, se cubrió de una nube negra con la que tuvo que aprender a lidiar por mucho tiempo. “Esa fue mi ‘inocencia, interrumpida’ en la vida real”, dijo, haciendo referencia a la cinta que protagonizó en 1999, donde es internada en una clínica psiquiátrica, cuando su personaje tiene una sobredosis por mezclar alcohol y drogas.

Además de lo anterior, durante la transición que vivía, Winona contó con un par de aliadas que le extendieron su apoyo, mujeres experimentadas que concibieron la vulnerabilidad de Ryder, a sus versiones de la juventud, cuando todo parecía carecer de certidumbre y sentido.

Michelle Pfeiffer con quien compartió reparto en “La edad de la inocencia” (1993), le expresó que todo pasaría, que era cuestión de tiempo para restablecerse de la ruptura, pero la joven actriz no pudo entenderlo en ese momento, reconocía que se lastimaba así misma, que no se cuidaba como debía, porque no sabía de qué manera hacerlo.

“Nunca habló de esto”, dje Ryder. “Hay una parte de mí que es muy privada. Tengo tal, como, un lugar en mi corazón para esos días. Pero para alguien más joven que creció con las redes sociales, es difícil de describir”.

Fue entonces cuando la actriz decidió darse un respiro: “Me jubilé”, recordó, pues a los años siguientes tuvo lugar la detención, provocada por un hurto que cometió en una tienda de ropa. Ryder sabía que era suficiente de la vida pública, los productores dejaron de buscarla y ella también dejó de tocar puertas, lo que le pareció que fue un descanso mutuo entre las partes. “Creo que fue una ruptura muy mutua”.

