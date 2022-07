La historia sobre la denuncia por violencia doméstica en contra de Ricky Martin

El cantante Ricky Martin ha estado en medio de la polémica tras darse a conocer que tiene una denuncia por violencia doméstica en Puerto Rico.

Sin embargo, no se dieron a conocer los datos de la persona que acusó al intérprete de “Vuelve” y “Tiburones”.

El 3 de julio el artista abordó públicamente el tema y recurrió a sus redes sociales para agradecer a sus seguidores el apoyo y aclarar que dichas acusaciones son falsas, además de que al tratarse de un asunto legal no hará "expresiones particulares" sobre el caso.

Hermano de Ricky Martin revela identidad del denunciante

Eric Martin, hermano del puertorriqueño, aseguró que la orden de alejamiento contra el famoso intérprete fue interpuesta por su sobrino.

Fue a través de un Facebook Live que el Eric acusó al integrante de su familia, a quien catalogó con “problemas mentales”, condición con la que la familia “ha luchado toda la vida” para ayudarlo.

“Eso no se sabe, porque se mantiene callado. Yo ya estoy cansado de estar callado. Es por eso que yo siempre he dicho: mucho cuidado con la Ley 54, no todo el que usa la ley de protección es el que está diciendo la verdad”, expresó.

“Lo que yo puedo decir aquí es que mi sobrinito, espero que escuche esto. Papito, tú sabes cómo nosotros te hemos querido. Tú sabes cómo te has alejado de nosotros. Tú sabes los problemas mentales que tienes. Ahora mismo, yo te estoy llamando por teléfono y ya no tienes ese teléfono. Estoy bloqueado por Facebook, no te encuentro por Facebook hace tiempo”, agregó.

Dennis Yadiel, nombre del sobrino del boricua, aseguró en su denuncia que sostuvo una relación sentimental con el cantante y que hace aproximadamente 2 meses terminó con él, presuntamente Ricky no tomó nada bien la decisión y comenzó a hostigarlo, motivo por el cual Dennis acudió a la ley.

Las investigaciones en torno al caso continúan y será el juez quien determine en una audiencia si la orden debe permanecer en vigor o si será derogada.

"Las acusaciones contra Ricky Martin que llevaron a una orden de protección son completamente falsas y fabricadas. Estamos muy seguros de que cuando los hechos verdaderos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente será totalmente reivindicado", dijo un representante del famoso de 50 años al medio estadounidense TMZ.