Kunno se molesta porque no fue bien recibido en el Carnaval de Veracruz

El mes de junio fue muy importante para las personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ, ya que son días en los que se puede celebrar la inclusión y la diversidad sexual.

Como muchos saben, en diferentes partes del país se tomaron varios días para celebrar a esta comunidad con desfiles que incluían carros alegóricos, personajes famosos y muchos atuendos llenos de brillos y colores.

Así como en la Ciudad de México, en Veracruz esto no fue la excepción, ya que en dicho estado celebraron al máximo a la comunidad con un gran carnaval.

Cabe destacar que el Carnaval de Veracruz es una fiesta que se celebra en el puerto con la visita de cientos de personas que van a divertirse, disfrutar de los espectáculos, comida y música.

Y a pesar de la buena vibra que se percibe en ese lugar, lo cierto es que hubo alguien que no la pasó nada bien, hablamos del tiktoker Kunno, quien aseguró haber tenido una mala experiencia luego de haber recibido agresiones de supuestos fans que querían tomarse fotos con él.

De acuerdo con lo declarado por el influencer, las personas lo atacaron porque no se pudo tomar fotos con ellos, recibiendo así insultos y groserías al pasar en el carro alegórico.

Kunno dijo que estuvo durante seis horas en el carrito del festival bailando, caminando, saludando, entre otras cosas y fue en esos lapsos del recorrido que recibió malos tratos del público. “Mas allá de toda la gente que me hacía corazones y me mandaba besos, sí hubo varias personas que me pintaron el dedo, que me gritaban pu**, que me gritaban jo**”, relató.

Y es que no es la primera vez que la gente lo insulta o la agrede, por esa razón el tiktoker decidió que en esta ocasión no se dejaría y haría algo al respecto. ”Yo la neta no me lo aguanté y dije, ya me cansé (…) Yo sé que soy figura publica pero yo sí me levanté y dije me la pel** y también les pinté el dedo”, puntualizó.

De igual forma, el tiktoker mencionó que también tuvo una mala experiencia mientras estaba comiendo en una taquería, pues casi lo agarran a golpes además de que no dejaban de gritarles insultos a el y a sus amigos

“Nos agredieron a Sol León y a mí, nos insultaron y casi nos golpean. Hubo varias personas que me gritaban cosas feas y yo no me aguanté, yo sí les contestaba, dije no me voy a dejar, pues para que va gente así a esos desfiles ¿qué necesidad?”, añadió.

