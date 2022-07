Mujer obliga a su hija de 18 años a pagar renta para seguir viviendo en su casa

De acuerdo a lo que se dice en sociedad, una persona debe tratar de independizarse, de preferencia, antes de los 30 años, y aunque en un principio esto suena fácil lo cierto es que es más complicado de lo que parece, pues hay quienes aún teniendo más de tres décadas de existencia siguen viviendo con sus padres, por el simple hecho de que no les alcanza el dinero para solventar sus gastos básicos.

La historia que te contaremos a continuación trata precisamente de algo relacionado a lo anterior, pues una madre no quiso esperar a que su hija tuviera más de treinta años para sacarle las cartas de la independencia.

También puedes leer: Abuelito con Alzheimer recupera la memoria escuchando a Elvis Presley



Resulta que la mujer tomó la decisión de cobrarle renta a su hija de 18 años, para que pudiera seguir viviendo en su casa.

La protagonista de esta historia fue una usuaria de TikTok originaria de Oklahoma. La mujer compartió desde su cuenta un video en el que obligaba a su hija de 18 años a firmar un contrato de arrendamiento.

Según el contrato, la joven se comprometió a pagar 100 dólares mensuales, aproximadamente 2 mil pesos mexicanos, a cambio de vivir en su casa. La mujer calificó al suceso como “un momento de enseñanza”.

Quizá te interese: Keanu Reeves responde adorablemente a las preguntas de un niño en el aeropuerto y se vuelve viral



En el video se aprecia cómo ofrece el contrato a su hija. La joven lo lee cuidadosamente y finalmente lo firma.

A pesar de lo bueno que pudiera parecer este tipo de enseñanza, lo cierto es que muchos consideraron que se trataba solo de una estrategia pedagógica que tan solo provocaba un trato erróneo hacia la joven.

La mujer se defendió alegando que sus padres no la prepararon para tener éxito en la vida. “Fui madre soltera a los 16 años y mis padres no me prepararon para el éxito. Tuve que luchar por cada cosa que tengo”, dijo.

Te recomendamos: Hijo agradecido le regala a su padre el mismo auto que él vendió para pagarle su carrera

Además, la mujer añadió que con esta acción ha enseñado a su hija “a no firmar cualquier cosa que le pongan enfrente” y a “tener un historial crediticio”. Por último, aseguró que su hija no tiene que pagar “por su coche, seguro, ni por su celular”.