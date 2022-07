Johnny Depp compone dos canciones sobre su historia con Amber Heard

Desde el veredicto final a favor de Johnny Depp sobre el juicio por difamación, el actor poco a poco vuelve a recuperar su vida, y ahora se ha volcado en su carrera musical, colaborando con Jeff Beck en su próximo disco, que incluirá dos canciones compuestas por el actor.

Según algunos medios internacionales, el actor de Piratas del Caribe compuso estas dos nuevas canciones que podrían hacer referencia a su ex esposa, esto después de ganar su juicio por difamación contra ella.

TE RECOMENDAMOS: Johnny Depp y Jeff Beck lanzarán un nuevo álbum en conjunto

El primer single del álbum escrito por Depp se titula “This is a Song for Miss Hedy Lamarr”, convirtiéndose en una de las razones por las que Jeff decidió que Johnny colaborará con él: “Me impresionó This is a Song for Miss Hedy Lamarr. Esa canción es una de las razones por las que le pedí que hiciera un disco conmigo. Cuando Johnny y yo comenzamos a tocar juntos, realmente encendió nuestro espíritu juvenil y nuestra creatividad”, declaró Beck al respecto.

El segundo tema, titulado Sad Motherfuckin' Parade podría tener relación con su reciente jució contra Amber, pues “creo que ya has dicho suficiente en una maldita noche” o “estás sentada ahí, como un perro con la comezón del séptimo año; si tuviera un centavo, no llegaría a tu mano” son algunos de los versos que suenan

El álbum saldrá a la venta el 15 de julio. Las canciones de Depp son las dos únicas originales del disco, ya que el resto de la lista de canciones está compuesta por versiones de temas de los Beach Boys, John Lennon, Velvet Underground y Killing Joke.

Recordemos que esta no es la primera vez que ambos hacen música juntos, ya pues en 2020 publicaron una versión de Isolation, de John Lennon. También se subieron al escenario para versionar What's Going On de Marvin Gaye, Let It Be Me de The Everly Brothers, Little Wing de Jimi Hendrix y The Death and Resurrection Show de Killing Joke.

TE PODRÍA INTERESAR: Johnny Depp sorprende al cantar y toca la guitarra en concierto de Jeff Beck tras juicio contra Heard

El actor y el músico, que son amigos desde hace cinco años, se unieron en el nuevo disco después de que Depp se uniera inesperadamente a Beck en su reciente gira por el Reino Unido.