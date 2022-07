Chris Hemsworth confiesa que no comía carne antes de besar a Natalie Portman en Thor

En las últimas semanas, Natalie Portman y Chris Hemsworth han sido el centro de atención, y no es para menos ya que se la han pasado de gira promocionando la nueva película: “Thor: Love and Thunder”.

Respecto a lo anterior, en diferentes ocasiones se ha visto que entre los actores existe una excelente química y respeto, al punto en que recientemente la famosa actriz confesó que su compañero de reparto había dejado de comer carne el día en que tendrían una escena de beso.

También puedes leer: Revelan nueva imagen de Natalie Portman y Chris Hemsworth en "Love in Thunder"



Dicha confesión la hizo en ‘Capital Breakfast With Roman Kemp’ y también dijo que ningún actor con los que había trabajado antes había tenido este gesto, teniendo en cuenta que ella es vegana desde hace años.

“El día que tuvimos una escena de beso, él no comió carne esa mañana porque yo soy vegana”, dijo Natalie Portman mientras se refería a su protagónico en ‘Thor’. “Él come carne cada media hora. Eso fue muy considerado. Eso no es algo por lo que esté enojada o algo por lo que se preocupen, pero solo estaba siendo considerado. Es una persona muy agradable. Realmente es un buen tipo”.

Quizá te interese: Revelan trailer de ‘Love and Thunder’, en donde Natalie Portman será Thor



NATALIE PORTMAN ES LA NUEVA THOR

El regreso de la actriz ganadora del Oscar al universo cinematográfico de Marvel había sido anunciado en 2019 durante la Comic Con de San Diego, cuando el director Taika Waititi reveló los primeros detalles de la nueva secuela.

El concepto de ‘Jane Foster’ (Natalie Portman) adquiriendo los poderes de Thor había sido explorado originalmente en un cómic de Marvel de 1978. Sin embargo, la historia que está siendo adaptada en esta ocasión está basada principalmente en un cómic de 2014 llamado ‘Original Sin’. Allí, Thor deja de ser digno de levantar su martillo, llevando a que ‘Jane’ lo tome y adquiera su poder para una decisiva batalla.

Te recomendamos: El día en que Gael García le fue infiel a Natalie Portman



El personaje que interpretará Portman también es conocido desde entonces como ‘Mighty Thor’ (la poderosa Thor). Este nombre se creó para diferenciarla del personaje original.

Con esto la talentosa actriz se convierte en la primera mujer en empuñar ‘Mjolnir’ (martillo de Thor) en las películas de Marvel. Hemsworth aún no ha confirmado si este será su último filme como este querido personaje.

También puedes leer: La musculosa transformación de Natalie Portman para "Thor 4"