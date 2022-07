Esta chicas recibieron la negativa de la universidad mientras que ya celebraban en la playa

Un grupo de amigas viajaron a la playa para darse un merecido descanso sin saber que una terrible noticia les arruinaría sus vacaciones.

Mientras disfrutaban del sol, la arena y el mar las chicas recibieron la notificación de que no pasaron el examen para ingresar a la universidad, su reacción al ver la respuesta se viralizó.

En el video, que ya acumula millones de reproducciones en TikTok, se ve a las chicas en diferentes puntos de la playa mirando su celular con cara de tristeza y decepción por no haber quedado en la universidad. Una de las amigas explicó la situación.

“Si no he entrado en Medicina en la universidad pública no es porque no haya estudiado. Hay más factores que pueden afectar. Te lo juegas todo en tres días. Mi media de bachillerato ha sido más de 9. La gente cree que no he hecho nada”, fueron las palabras de la usuaria @alba.bau.

En muchos de los comentarios aseguraron que las jóvenes planearon sus vacaciones creyendo que aprobarían el exámen de admisión y que no debieron celebrar antes de tiempo, ¿tú qué opinas de su situación?