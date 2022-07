Confirmado: “Lilo y Stitch” tendrá live-action

Desde inicios de año ya se hablaba de la adaptación del filme Lilo y Stitch (2002) a live action y ya es toda una realidad, pues Disney continúa consintiendo a sus fanáticos y ya se trabaja en el largometraje.

El remake será dirigido por Dean Fleischer Camp, quien se encargó del falso documental “Marcel The Shell With Shoes On”, basado en la serie de videos virales.

De acuerdo a Deadline, Dan Lin y Jonathan Eirich de Rideback producirán el filme junto con la producción ejecutiva de Ryan Halprin.

Chris Kekaniokalani Bright, quien trabajó en “Moana” (2016), está en conversaciones para escribir el guion.

De unos años para acá, los remake live-action se han convertido en la apuesta segura de Disney, pues clásicos como “El Rey León”, “Alicia en el País de las Maravillas”, “Aladdin”, “Cruella”, “Mulan”, que fue la última adaptación de la casa productora, entre otras, han resultado un éxito en taquilla.