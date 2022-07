Britney Spears sorprende a fans con una nueva versión de “Baby One More Time”

Britney Spears compartió un video a través de su cuenta de Instagram en el que se le ve entre sombras cantando una versión inédita de su tema “Baby One More Time”.

Lee también: Super Bowl 2023: Britney Spears estaría en negociaciones para el show del medio tiempo

"Esta soy yo ayer lavando ropa y separando la ropa... No he compartido mi voz en mucho tiempo... tal vez demasiado... y aquí estoy yo jugando en mi casa con una versión diferente de 'Baby'", escribió la cantante.

La intérprete también explicó que tenía deseos de lanzar una versión actualizada de “Baby One More Time', sin embargo, sus productores y familiares no se lo permitieron.

“He pedido lo que quería durante 14 años, una versión diferente de “Baby”, pero el equipo dijo no y lo que me ofrecieron fue una versión de cinco minutos en donde cuatro niñas, mi hermana incluida, cantaban y bailaban un remix de cuatro canciones”, agregó.

Esta es la primera vez en 13 años que escuchamos a Spears cantar en público, pues con la tutela que controlaba su padre James Parnell Spears, eran limitadas sus apariciones públicas, su fortuna e incluso decisiones de su vida personal.

Lee también: Britney Spears y Sam Asghari se casan oficialmente en una boda íntima en Los Ángeles

“Comparto esto porque soy consciente de mi amor y pasión por cantar. Seguro que ustedes, músicos avanzados, piensan que es horrible, bueno cuando soy mala, soy mejor”, explicó.

Y contrario a lo que Britney pensó que recibiría, sus seguidores la elogiaron y disfrutaron poder volver a escucharla.