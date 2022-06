Britney Spears y Sam Asghari se casan oficialmente en una boda íntima en Los Ángeles

Parece que la vida le vuelve a sonreír a Britney Spears, pues según informes, la princesa del pop se casó este jueves con su novio de toda la vida, Sam Asghari, en una ceremonia íntima.

La pareja unió sus vidas de manera oficial la noche del jueves en Los Ángeles, en una ceremonia íntima en el patio trasero de la casa de Spears en Thousand Oaks.

La cantante compartió su enlace con una pequeña audiencia de amigos y celebridades como Madonna, Paris Hilton, Selena Gomez, Kate Hudson, Gwyneth Paltrow y Drew Barrymor, y según fuentes a la pareja,la novia caminó hacia el altar con la versión de Elvis Presley de "Can't Help Falling in Love".

Algunos informes aseguran que al evento no asistieron los padres de Spears, Jamie Spears y Lynne Spears, ni su hermana, Jamie Lynn Spears, solo acudió su hermano mayor Bryan.

¡Y siguen apareciendo más fotos de la boda de Britney y Sam!💖 pic.twitter.com/UKFQFOL5WC — Britney Spears Spain (@BritneySSpain) June 10, 2022

Además, los hijos adolescentes de Spears, Jayden James y Sean Preston, de no se unieron a la celebración, pero su padre, el ex marido de Spears, Kevin Federline, emitió un comunicado a través de su abogado, Mark Vincent Kaplan, explicando su ausencia y asegurando que: "Aunque los chicos no asistirán, Kevin y los chicos están felices por Britney y les desean a ella ya Sam todo lo mejor en el futuro", fueron las palabras

Asghari y Spears se conocieron por primera vez en 2016, en el set de su video musical "Slumber Party"; en una entrevista de radio de 2017, la cantante reveló que cinco meses después de que terminara el rodaje, se puso en contacto con Asghari para reconectarse. Fue en septiembre del año pasado cuando la pareja anunciaba su compromiso.

¡Más fotos de la boda donde podemos ver a Selena Gómez,Drew Barrymore y Sam Ashgari! 🥳 pic.twitter.com/aUiXjjfLjn — Britney Spears Spain (@BritneySSpain) June 10, 2022

El drama se hizo presente

A primera hora de la tarde antes de la boda, el ex marido de Spears, con quien estuvo casada durante 55 horas en 2004, Jason Alexander, se coló en el lugar de la boda y comenzó a transmitir en vivo desde Instagram mientras deambulaba por el lugar, reclamando a la seguridad de la boda que Spears le había invitado.