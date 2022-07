Abuelita llora al ver muñeca doctora inspirada en su nieta

Cuando inició la pandemia generada por covid-19, el personal de la salud arriesgó su vida con intensas horas de trabajo con el objetivo de salvar la mayor cantidad de vidas posibles, y Barbie no ha escatimado en rendir homenaje a algunos de ellos, entre ellos la doctora Audrey Sue Cruz.

Pero no solo el homenaje a Audrey, quien lucho incansablemente por su objetivo, ha enternecido las redes sociales, sino la reacción de su abuela, quien la ha criado como si fuera su hija, impacto al mundo, al ver muñeca doctora inspirada en su nieta.

Fue a través de su cuenta personal de Instagram que la doctora compartió un clip en dónde su abuela, a quien también llama mamá y hace poco fue dada de alta del hospital, observaba, por primera vez, la muñeca Barbie inspirada en ella y no pudo evitar llorar.

“Mamá me inspiró para alcanzar mis sueños. Completé mi título en ingeniería, recibí mi título en medicina y luché en el frente de la pandemia como médico, todo ello inspirado y motivado por el duro trabajo y la lucha de mi abuela”, se puede leer en la descripción del vídeo.

La tierna historia entre Audrey y su abuela

Según cuenta Audrey, su abuela es su más grande fuente de inspiración, pues cuando se encontraba en la universidad, ella fue quien la impulsó a nunca abandonar sus sueños, y económicamente, fue su gran apoyo.

En el clip se puede observar a la abuela de Cruz conmovida hasta las lagrimas mientras se encuentra parada frente a la Barbie que homenajea a su nieta.

También cuenta que su abuela no pudo ver por primera vez la muñeca porque se encontraba en el hospital por problemas de salud, pero ahora que fue dda de alta y se encuentra mejor, no dudó en llevarla a conocer a la muñeca: “Se ocupó de mí durante los años más duros de la carrera de medicina y nunca me pidió nada a cambio. Mostrársela fue uno de los mejores momentos de toda mi vida. ¡Te quiero, mamá”.