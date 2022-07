Christian Nodal busca un nuevo comienzo y se va a terapia

Christian Nodal ha estado en boca de todos acaparando los titulares por sus polémicas; desde el fin de su compromiso con Belinda, la pelea con J Balvin, sus nuevos tatuajes en el rostro y hasta su nueva relación con la argentina Cazzu, por lo que el cantante decidió alejarse de los escenarios por dos meses para vacacionar y despejar su mente.

A través de su cuenta oficial de Twitter el artista aseguró que durante esta pausa se puso en manos de los profesionales para mejorar su salud mental.

“No sé, supongo que la terapia y mi nuevo hogar me devolvió el humor”, expresó.

No se, supongo que la terapia y mi nuevo hogar me devolvió el humor 💚. — NODAL (@elnodal) July 20, 2022

La confesión del intérprete de “Botella tras botella” fue bien recibida por sus seguidores, quienes lo felicitaron y le mostraron su apoyo incondicional.

Cabe destacar que en una de las últimas presentaciones el representante del género regional mexicano se desahogó con sus fans de Colombia, visiblemente afectado por las noticias sobre él.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, dijo al borde del llanto.

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, agregó ya con lágrimas en los ojos.

Prepara musica nueva

Una usuaria cuestionó al cantante por la hora en la que publicó el tuit donde aseguró que ya toma terapia y él le respondió que era por trabajo.

“No se si diciéndote que es la vida de artista me justifique pero lo que sí estoy seguro es que ahora mismo estoy haciendo una música muy bonita jajaja”, escribió.

No se si diciéndote que es la vida de artista me justifique pero lo que si estoy seguro es que ahora mismo estoy haciendo una música muy bonita jajaja — NODAL (@elnodal) July 20, 2022

El sonorense, de 23 años, se alejó de los escenarios pero continúa haciendo música, pues en sus historias de Instagram anunció que ya prepara un nuevo cover.

Previó a su pausa dijo que la segunda parte de su disco “Forajido” saldrá en septiembre.

Todo parece indicar que Nodal sorprenderá a todos con una mejor versión de él y nuevos éxitos.