Belinda abre su corazón y confiesa que su sueño era casarse

Bien dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, y al parecer eso es justamente lo que le está pasando a Belinda, ya que después del rompimiento amoroso que tuvo con Christian Nodal, hoy se encuentra en un proceso de sanación y está enfocada en su carrera profesional.

Relacionado a lo anterior, en las últimas semanas hemos podido ver a la ojiverde en múltiples proyectos, tanto de música como de actuación y cuando la llegan a cuestionar sobre su vida personal, a muchos sorprende la forma en que reacciona e incluso las palabras que utiliza para dar respuesta a interrogantes sobre lo que alguna vez vivió con Nodal.

Recientemente, la también actriz contó en una entrevista para LOS40 España que uno de sus sueños era casarse y vestirse de blanco, pero ahora con todo lo que ha vivido ya no ve ese momento de la misma forma.

"Le di importancia a otras cosas que realmente no valían la pena y pues uno comete errores y hay que tener la humildad de saberlo reconocer en este caso yo me desvié un poco pero pues el camino ahí está y nunca es tarde para retomarlo y para reencontrarte y para entender qué haces aquí, a que vienes cuál es tu misión", señaló.

A pesar de que en ningún motivo hizo alusión a su relación con Christian, sí recalcó que la ilusión de casarse la distrajo de lo que realmente es muy importante en su vida, su carrera, puesto que la descuidó un poco.

“Siento que de repente me perdí un poquito porque pensé sí que a lo mejor otras cosas eran más importantes o tenía ciertas cuando eres pequeñita a lo mejor tienes ese sueño de toda mujer que de repente quieres no sé darle prioridad a ciertas cosa que no que lo más importante es esto y lo tengo más claro que nunca”, puntualizó la actriz.

Belinda no mostrará su vida sentimental

Además de todo lo anterior, Belinda también aseguró que fue un gran error exponer su vida amorosa antes las cámaras, puesto que la afectó mucho y, es que luego del anuncio en febrero pasado sobre la ruptura, la cantante de “Luz sin gravedad” se mantuvo en silencio y no dio declaración alguna de la situación que estaba pasando.

