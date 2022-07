Dwayne 'The Rock' Johnson y Kevin Hart se enfrentan en el 'Tortilla Challenge' y se vuelven virales

Fue durante la promoción de su nueva película de animación, DC League of Super-Pets que Johnson y Hart probaron el reto de la tortilla por sí mismos. The Rock compartió un clip de su intento en Instagram, donde escribió: "Se puede decir que @KevinHart4Real ha estado esperando el día en que finalmente pueda abofetearme sin consecuencias... Esto fue divertido", acompañado de emojis de risas y emojis de manos en movimiento.

Al principio del vídeo, Hart dice: "Esto será lo más divertido", mientras le vemos coger una gran tortilla verde. "Hemos visto a los niños jugar a este juego en el que se abofetean unos a otros con estas cosas", otorgando las dos primeras bofetadas contra Dwayne

Después de recibir los primeros dos tortillazos, Dwayne admitió: "Me has dado una jodida bofetada, por cierto, en la primera. Me rompiste el tímpano... Me sangra el tímpano", para continuar con el reto en un mar de risas.

Tras la segunda bofetada, Hart no pudo contenerse y escupió un poco de agua, lo que llevó a Johnson a declarar: "¿Así que ahora gano yo?”. El vídeo incluye una recopilación de usuarios de TikTok probando el reto de la tortilla.

Los fans se rieron con el vídeo, como un usuario que dijo: "La mejor comedia de la semana". Otro escribió: "Me encantan estos dos juntos, no podía parar de reír".

¿Qué es el “tortilla Challenge”?

El reto consiste en que dos personas jueguen a piedra, papel o tijera con una tortilla en la mano y agua en la boca. El perdedor recibe un golpe con la tortilla, y ambos participantes riéndose tienen que evitar escupir accidentalmente el líquido.