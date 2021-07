Kevin Hart explica por qué rechazó la oportunidad de viajar al espacio

Después de una semana en la que fuimos testigos de un hecho histórico como la llegada al espacio del multimillonario Jeff Bezos, podemos asegurar que noo todos los días alguien tiene la oportunidad de viajar al espacio, y mucho menos recibir una oferta para hacerlo, por ello encontramos a una celebridad, que anuncio que nunca viajaría al espacio, pese a que la oportunidad se le ha presentado. Hablamos de Kevin Hart.

Fue en una reciente emisión de su programa Straight From the Hart que el comediante contó que tuvo una propuesta para visitar el cosmos, pero que de inmediato rechazó, dejando a todos boquiabiertos.

“Me ofrecieron un asiento en un transbordador al espacio, y la oferta vino con el deseo de documentar la experiencia de una celebridad. Dijeron que querían documentar mi experiencia de principio a fin y que la completara. Fueron como 30, 45 días de pasar tiempo con un equipo, y luego estás viendo un viaje de 60 a 90 minuto”, expresó a sus coanfitriones

La estrella explico sus razones del por que rechazó la oportunidad, asegurando que las preocupaciones asociadas con los riesgos de los viajes espaciales era su principal motivo, y preguntó a los presentes ¿por qué, exactamente, alguien querría enviarle a él, un actor de la lista A sin experiencia en aeronáutica, al espacio?.

“Me encantaría saber el historial de los transbordadores espaciales que lo lograron frente a los que no lo hicieron. ¿Cuál es el historial de éxito versus no éxito?’ Y esa es mi razón. Ese número está demasiado cerca. No es un número loco al revés de una forma u otra. Está demasiado cerca, y eso es todo para mí”, puntualizó Hart.

El protagonista de Fatherhood es padre de cuatro hijos, y al igual que Ashton Kutcher quien reveló que había renunciado a su boleto en uno de los próximos vuelos suborbitales de Virgin Galactic, eso también le llevó a la conclusión de declinar la invitación al cielo.

"Ahora, si estoy en el otro lado de la vida - si tengo 60, 65 años, mis hijos tienen una cierta edad, he, ya sabes, visto todas las flores florecer, y habría vivido la vida, eso es algo que se puntúa con", dijo el actor. "En este momento, cuando tienes a estos pequeños - nah, no puedo, al diablo con el espacio en este momento", finalizó Hart, quien no compartió más detalles sobrela empresa ni el monto que le habrían ofrecido.