Jennifer Lopez celebra su cumpleaños posando ¡sin ropa!

Jennifer Lopez está recién casada con Ben Affleck y disfruta de su luna de miel en París. Este domingo la actriz celebra sus 53 años y sorprendió en redes sociales posando completamente desnuda.

Lee también: Ben Affleck se duerme durante un paseo en su luna de miel con JLo y le llueven memes

El video forma parte de la promoción de la nueva línea de productos para el cuidado del cuerpo "JLo Body by JLo Beauty".

Una de las apuestas de la marca es un ungüento para reafirmar los glúteos.

"Ya tenemos algunos productos asombrosos que se enfocan en el endurecimiento y la reafirmación del rostro, por lo que un producto para el cuerpo que abordó esos mismos problemas fue el próximo paso natural para nosotros", dijo en entrevista a People.

La empresaria explicó que este producto es algo en lo que ha estado pensando toda su vida, ya que creció viendo la lucha de su madre contra la celulitis y sintiéndose frustrada por la falta de soluciones.

"La recuerdo deseando que hubiera alguna fórmula mágica que simplemente la hiciera desaparecer", agregó.

Ella espera que su incursión en los productos para el cuerpo ayude a que el cuidado de la piel desde el cuello hacia abajo sea una parte esencial de su rutina diaria de belleza y bienestar.

"Muchas personas invierten en el cuidado de la piel de la cara, pero no invierten en el cuidado personal ni en el cuidado de la piel del cuerpo. No me refiero necesariamente a gastar dinero, sino a tomarte el tiempo para limpiar, hidratar, usar sueros y máscaras. Quiero normalizar el cuidado de uno mismo. No es algo egoísta, es algo nutritivo. Si no puedes cuidar de ti mismo, ciertamente no puedes cuidar de nadie más".

JLo también confesó que el intérprete de “Batman” la elogia cuando la ve al natural.

“Él dice: 'Me gustas cuando no tienes nada puesto. Sin pelo, sin maquillaje, solo tú en tu propia piel. Realmente aprecia eso. Y eso me hace sentir confiada y hermosa. Alguien puede ver la esencia de quién eres y la piel en la que estás y eso me hace sentir hermosa".

Lee también: 20 años de amor: la historia de Jennifer Lopez y Ben Affleck en imágenes

A sus 53 años la artista demuestra que con constancia y buenos hábitos se puede lucir una piel radiante.

“Tengo la edad que tengo, pero me siento increíble y más feliz que nunca”, aseguró.