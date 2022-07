Kate del Castillo confiesa que “ya no quiere hacer nada más historias de latinos"

En la actualidad, Kate del Castillo es una de las actrices más populares y queridas en el mundo del entretenimiento y del cine en México y Latinoamérica.

Y es que desde muy joven, la actriz comenzó a probar las mieles del éxito, al punto de verla, desde hace unos años, interpretando papeles importantes de series y películas como “Bad Boys” y “La Reina del Sur”.

Aunque su trabajo es excelente y aplaudido en todo el mundo, la actriz podría estar atravesando por una etapa en donde fue determinante hacer unos cuantos cambios en su vida profesional.

Respecto a lo anterior, recientemente la actriz confesó en una entrevista que “ya no quiere hacer nada más historias de latinos”

"Yo no quiero hacer nada más cosas de latinos, quiero hacer buenas historias para latinos o no para latinos, como sea, no quiero que nos estén etiquetando en lo que debemos hacer para un tipo de audiencia", dijo la protagonista de "La Reina del Sur".

Además de este contundente mensaje, Kate aseguró que se siente orgullosa de haber regresado a México a filmar una producción a su cargo, la cual lleva por nombre "The Beautiful Lie", una versión moderna del clásico de la literatura "Ana Karenina", que ella misma produjo, protagonizó y que fue dirigida por el cineasta Hari Sama.

"Me enorgullece muchísimo poder haber regresado mi país a filmar con una producción mía, porque si me espero a que me llamen me quedo ahí", cuenta la actriz de 49 años.

Aunque la historia "es una tragedia en sí", y Sama es conocido por relacionarse con temas lúgubres, ella considera que se trata de un proyecto muy luminoso.

"Tiene mucha luz, en una serie muy intimista, es mucho de personajes y tiene unas cosas super lindas, me atrevo decir que es muy elegante, entonces dentro de la tragedia que es 'Ana Karenina', pues bueno hay luz", asevera.

El recuerdo de sus inicios

Cabe destacar que algo que sucedió en la vida de la actriz cuando regresó a México a trabajar en esta serie, es que se reencontró con su amigo Oscar Uriel, en el programa de televisión "T.A.P, Taller de Actores Profesionales", en el que Del Castillo pudo hacer un repaso por su carrera como actriz.

"Es muy lindo recordar también cómo empezamos. Yo aunque empecé haciendo cine y 'videohome', las telenovelas eran nuestra opción. Yo hice casi diez telenovelas porque era una época difícil para el cine, no era el cine mexicano que vemos ahora".

Kate, quien vive en la actualidad un momento de bonanza como creativa, confiesa que es gratificante volver la cabeza para ver el camino recorrido: "Uno siempre anda quejándose de lo que le falta por hacer, pero luego es interesante el rollo de voltear para ver todo lo que uno ha hecho. Nos reímos mucho de las telenovelas que hicimos juntos".