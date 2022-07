Harry Styles será Eros en una de las películas de Marvel

A estas alturas de la vida, nadie puede dudar del gran talento que tiene Harry Styles, y es que no solo es bueno en la música, también lo es en la actuación.

Y lo anterior quedará claro muy pronto, ya que hace poco en las redes sociales circuló la noticia de que el cantante aparecerá en una de las nuevas películas de Marvel.

De antemano sabemos que Harry encarnó a Eros, el hermano de Thanos, en la escena poscréditos en “Eternals”, y ahora el jefe de Marvel confirmó que el cantante volverá al universo cinematográfico de la franquicia, sin embargo, no reveló en cuál de las próximas producciones será en la que aparezca el intérprete de “As it was”.

Si bien, la aparición de Styles en “Eternals” (2021) no duró más que un minuto, durante la Convención Internacional de Cómics de San Diego (Comic-Con 2022), el representante de Marvel, Kevin Feige, indicó que todavía hay Harry para rato, pues el músico volverá a ser integrado en alguna de las películas que formarán parte de la “fase cinco” del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), con su papel de Starfox o Eros, pero no precisó en cuál.

Cabe recordar que en la escena poscréditos, Eros y Pip, el trol –al que el actor Paton Oswalt presta su voz- hacen su primera presentación. Pip da a conocer al hermano de Thanos a un grupo de “eternos”, entre los que se encuentra Thena, interpretada por Angelina Jolie, con quien Eros trata de coquetear, mientras asegura que está ahí para ayudarlos y rescatarlos, mientras que hace un par de bromas a lado de su acompañante.

Durante la presentación de la “fase cinco” de Marvel, Feige indicó que “las aventuras de Eros y Pip es algo muy emocionante para nosotros”, pues son la clase de personajes que forman parte de ángulos sobrenaturales y cósmicos del UCM, por lo que dejó entrever que la historia de los dos amigos sólo está a punto de ser contada.

“Guardians of the Galaxy Vol. 3” y “The Marvels” son dos de los títulos que pertenecen a las producciones cósmicas de la franquicia, pero Kevin Feige no reveló en cuál de estas dos películas podría aparecer el cantante de 28 años.