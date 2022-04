Camila Cabello confiesa que se hizo famosa para enamorar a Harry Styles

Camila Cabello continúa cosechando éxitos con el lanzamiento de su mas reciente álbum “Familia”, convirtiéndose en una de las cantantes más exitosas del panorama pop, pero nunca hubieras imaginado que, además de soñar con convertirse en una estrella, deseaba casarse con Harry Styles.

Fue durante el icónico Carpool Karaoke con James Corden que la cantante admitió que su enamoramiento por Styles fue el impulso a postularse para el programa que inició su carrera musical.

“Tenía 15 años y era una fan acérrima de One Direction y estaba dudando entre The Voice o X Factor. Pensé que 1D estaría en X Factor y no en The Voice, así que me decidí”, dijo Cabello a Corden.

Entre risas, la artista de 25 años admitió que esta era la primera vez que había confesado la verdadera intención detrás de su audición para X Factor.

“Esto es realmente vergonzoso, y solo puedo decir esto porque obviamente eso fue como, hace 10 años, pero literalmente estaba como, 'Estoy audicionando para X Factor porque me casaré con Harry Styles'. Realmente lo creí en ese momento”.

Camila también admitió que el matrimonio quizás apuntaba un poco alto y no estaba lista para ello, sin embargo, tenía la vista puesta en el cantante de "As It Was", de 28 años.

“No pensaba que nos íbamos a casar, pero me decía: 'Voy a hacer una audición para X Factor, nos vamos a conocer, me voy a convertir en cantante y probablemente nos enamoremos'. No era como, el matrimonio, pero era como, 'Probablemente nos enamoremos'. Por cierto, es la primera vez que confieso la verdadera intención que me llevó a audicionar para X Factor”. Terminó por confesar la artistas.

Camila habla sobre Fifth Harmony

Cabello hizo una audición para la segunda temporada del programa en 2012 como concursante solista y fue colocada en Fifth Harmony, y señaló que el éxito de One Direction es la razón principal por la que aceptó formar un grupo propio en el programa, sin embargo, confesó que no extraña estar en la banda femenil.

En el plano musical, su trayectoria se asemeja a la de Styles, que se presentó en solitario al Factor X británico en 2010 y también quedó en tercer lugar tras ser colocado en One Direction.