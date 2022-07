Mujer pierde su cabello por el cáncer y su hijo le hace una peluca con el suyo

Lamentablemente y después de que pasó un tiempo, Melanie se tuvo que enfrentar en dos ocasiones a este problema, al que en ese momento confirmaron que se trataba de un tumor maligno, es decir, un cáncer.

De hecho fue en 2006 cuando el problema se agravó y el tumor que parecía ser benigno se convirtió en un cáncer, a pesar de que en esa ocasión se controló, lo cierto es que para 2017 volvió a crecer.

Cabe señalar que al atravesar por este proceso, Melanie perdió su cabello, y se tenía que esperar entre 3 y 6 meses después de la radioterapia para que le volviera a crecer.

Su hijo le dio una de las muestras más grandes de amor / Internet

“Al no tener cabello, sobresales como un pulgar adolorido y la gente bien intencionada puede decir cosas que te rompen el corazón”, dijo la señora en una entrevista con Today.

Su hijo y el acto de amor

Para Melanie no fue nada fácil aceptar que su cabello ya no estaba, y no contaba con que su hijo Matt, de 27 años, hiciera algo que la tomó por sorpresa: se dejó crecer el cabello más de dos años para poder hacerle una una peluca.

“Dije: ‘¿Por qué no me dejo crecer el cabello para hacerte una peluca?’”, dijo Matt en entrevista con el medio estadounidense.