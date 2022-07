Bad Bunny sorprende a Anahí y se hace viral al cantar ’Sálvame’ de RBD

Bad Bunny es de esos artistas que se encuentran justo entre dos polaridades, pues así como muchos lo aman, otros tantos lo critican.

A pesar de lo anterior, hay que reconocer que la fama que ha alcanzado este cantante ha sido considerable en los últimos años, pues cada canción que saca se convierte en un éxito, y cada una de las presentaciones que hace en diferentes partes del mundo tiene un lleno total.

También puedes leer: Viral: Cacatúa conquista las redes al bailar al ritmo de Bad Bunny

Además de la evidente fama que acumula el “conejo malo”, recientemente dio de que hablar en las redes sociales al interpretar la canción de ’Sálvame’ del popular grupo RBD.

Todo sucedió cuando el pasado fin de semana, el cantante puertorriqueño sorprendió a sus seguidores al subir un video a su cuenta de TikTok cantando a cappella la famosa canción de Anahí.

La grabación que el intérprete de "Me porto bonito" compartió en la plataforma de videos cortos no tardó en volverse viral, ya que conmocionó a sus millones de seguidores, quienes no dudaron en darle like y comentar el clip, que al momento acumula 40.6 millones de vistas, 8.4 millones de “Me gusta” y 96.5 mil comentarios.

Quizá te interese: Bad Bunny revela que Gabriela Berlingeri no es su novia

Anahí queda sorprendida

Tras viralizarse el palomazo que Bad Bunny se aventó de este himno para toda la generación Rebelde de los años 2000, la cantante Anahí sorprendió al compartir un par de videos de TikTok, en los que se puede ver la reacción que tuvo al escuchar la versión que el Conejo malo le dio a su icónico tema.

Ante la favorable respuesta que la también actriz le dio al video del intérprete de Tití me preguntó y tras los conciertos que el puertorriqueño tiene programados en el mes de diciembre en Monterrey y Ciudad de México, los fanáticos tienen la esperanza de que al igual como pasó en la presentación de Karol G, Anahí llegué a compartir el escenario con Bad Bunny.

Te recomendamos: “Basura desechable”: León Larregui arremete contra la música de Bad Bunny