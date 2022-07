Padres le organizan a su hija trans fiesta de revelación de género

Poco a poco las puertas del respeto y la aceptación se van abriendo para aquellas personas que desde siempre se han sentido diferentes, y una prueba de eso, es que cada vez son más los padres que toman la decisión de apoyar a sus hijos en todos los aspectos de su vida, como por ejemplo en el tema de la transición de un género a otro.

La historia que te contaremos a continuación habla precisamente de lo anterior, y es que dos papás tomaron la decisión de hacerle una fiesta de revelación de género a su hija, quien desde los 6 años les hizo saber que no quería sentirse como un niño, sino como una niña.

También puedes leer: Hércules se declara bisexual en el Universo Cinematográfico de Marvel

Ahora Ella Scott, una niña nacida en Ontario, Canadá, se siente muy orgullosa de ser quien es, y más con el apoyo de sus papás.

Cabe mencionar que en cuanto Ella le dijo a sus papás lo que deseaba, la llevaron a un psicólogo de salud mental infantil del instituto Reach Out Center for Kids, para estar seguros si respaldar su transición era lo correcto, y el profesional les dio su visto bueno.

Así fue como desde que habló por primera vez sobre su identidad de género Ella Scott tenía seis años y en su cumpleaños número ocho, sus padres le organizaron una fiesta de revelación de género. Sí, las mismas celebraciones donde una familia anuncia al mundo cuál es el sexo con el que nacerá el bebé que esperan.

Quizá te interese: “La casa de Raven” presenta el primer personaje trans en la historia de Disney

Cabe señalar que muchos expertos aseguran que las fiestas de revelación de género refuerzan estereotipos dañinos y perpetúan el pensamiento binario.

Durante estas celebraciones los padres asumen que la identidad de género de sus hijos corresponderá con el sexo con el que nacieron.

Es por este motivo que la fiesta de revelación de género de Ella Scott tiene un componente especial: los padres y la niña están revelando el género con el que ella se identifica. Hablamos de una decisión y no una imposición.

Te recomendamos: Lanza Bratz muñecas que son pareja de la comunidad LGBTQ+

“Sexo habla de algo totalmente biológico, totalmente físico. Es cómo nacemos. Y el género habla más de una expresión y de una identidad del género con el que nos vamos a expresar. Con el que nos vamos a identificar el resto de nuestras vidas”, dijo Zoe Joffre, vocera de It Gets Better México en una entrevista con PlayGround.