“La casa de Raven” presenta el primer personaje trans en la historia de Disney

La industria cine y el entretenimiento ha ido evolucionado, sobre todo en términos de inclusión, y aunque ha sido un poco más complejo para las plataformas dirigidas a los más pequeños, Disney apuesta por tratar de normalizar esta situación y ahora introducirá un nuevo personaje transexual a una de sus emblemáticas series.

Hablamos de “La Casa de Raven”, protagonizada por la actriz Raven Symoné, serie que da la bienvenida a “Nikki”, el primer personaje abiertamente trans de la cadena.

Protagonizado por la actriz Juliana Joel, Nikki es a nueva empleada de Raven en su empresa de moda y ayuda a esta a seleccionar a una influencer para que sea la cara de su marca.

La escritora de la serie, Nori Reed, compartió a través de su Instagram una reflexión en torno a la creación de este capítulo y el como busca es romper esa barrera y crear instancias que permitan a todos los niños y niñas sentirse representados en sus programas o películas favoritas.

“Crecí en el condado de Christian, Kentucky, una comunidad rural que no era la más hospitalaria para mí como niña asiática y marica en el armario. Al igual que muchos niños de Estados Unidos, me encantaba llegar a casa después de la escuela y encender el Canal Disney, un maravilloso escape del entorno difícil en el que vivía”.

Aseguró que espera que este tipo de representación les permita a todas las personas transgénero sentir que “pertenecen a este mundo y son incluidos”, además de agradecer al equipo de la serie por su apoyo, y dedicó el episodio a todas las mujeres trans: “Esto es para ti”,

Por su parte, Juliana tomo sus redes sociales para compartir un impactante post en dónde asegura que es increíble que Disney haya apostado por ella para el personaje y de lo libre que se siente al interpretarlo.

“Viniendo de una típica familia puertorriqueña, no creía que ser actor fuera posible esp para alguien como yo, pensaba que había que nacer en ese mundo. Al convertirme en actor, me dije a mí mismo que ya no era lo suficientemente joven como para estar en Disney y, aunque no fuera así, ¡soy TRANS! Nunca había visto a un actor o personaje trans en Disney Channel. JAMÁS. No hace falta decir que lloré en mi camerino después de entrar en el plató por primera vez. Fue un momento en el que me di cuenta de que no sólo puedo vivir mi sueño de la infancia en una versión de mi programa favorito... sino que puedo hacerlo como mi auténtico yo y con un personaje que es abiertamente trans”.

Fue el episodio 15, titulado “The Fierce Awakens” la bienvenida a Nikki, y con ello el tratar de aminorar la controversia que genera para quienes consideran que temas de género e identidad no son apropiados.

Recordemos que Disney ha comenzado a dar pequeños guiños para romper los estereotipos como lo vimos en la pareja LGBTQ+ que se presentó en Lightyear, estrenada este año, y también en otras como Luca donde decidieron no ser tan explícitos.

