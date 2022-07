Alumno con leucemia se pierde su graduación y rector le lleva su diploma al hospital

González sabía que, auque deseaba asistir y ver uno de sus sueño lograrse, debía hacer caso a los médicos para no empeorar su situación, y resignado, nunca espero fue que el rector de la universidad se apareciera en su cuarto de hospital y lo sorprendiera con una acto académico especial para él.

El rector Mauricio Molinares apareció vestido con su toga en la habitación 401 de una clínica de Barranquilla para entregar al joven su merecido diploma, por tantos años de esfuerzo y dedicación.

“Hermano, felicidades, te vamos a graduar. Los médicos, al parecer, no te permiten ir a graduarte a la universidad, pero si no vas allí, vendremos aquí a graduarte. Aquí en esta bolsa he traído tu toga y tu birrete. Ya he terminado de vestirme aquí en la puerta de la clínica. Así que, nada, ¿estamos listos?”, señaló Molinares.

Emocionado hasta las lagrimas por la inesperada aparición del rector, el joven se puso la toga y el birrete, como todos sus compañeros, y agradeció el bonito gesto: “A la Universidad Autónoma del Caribe, muchas gracias por todo el apoyo y por toda la dedicación que me dieron para que pudiera ser un profesional”, explicó emocionado.

La historia rápidamente se viralizó en las redes sociales, y llegó hasta los medios de comunicación de Colombia, quienes dieron a conocer tal acto, en el que el estudiante enfermo de leucemia cumplió uno de sus mayores sueños mientras libraba otra batalla contra la enfermedad que se le había detectado durante años.