Johnny Depp arrasa en ventas con su primera colección de arte, 'Friends & Heroes'

Después de algunos años en los que se vio enfrascado en un caso judicial de alto perfil contra su ex esposa Amber Heard, uno de los actores favoritos de todos, Johnny Depp parece sonreírle a la vida de nuevo, y no se ha cansado de compartir los grandes logros que ha comenzado a tener.

Y es que el actor ha ganado más de 3,6 millones de dólares tras lanzar algunos grabados a través de la galería Castle Fine Art de Londres, los cuales se agotaron "casi inmediatamente" tras ponerse a la venta el jueves.

Fue el propio Depp quien compartió la noticia de su nueva pasión en Instagram, con el único título "NOW AT #CASTLEFINEART", provocando una avalancha de tráfico en el sitio web de la galería, que se colapsó.

“Friends And Heroes” representa a personas que le han inspirado, como el Rolling Stone Keith Richards, Bob Dylan, Al Pacino y la actriz de Hollywood Elizabeth Taylor.

Dicha colección se convierte en su primera incursión formal, en la que Depp se centró en “personas que ha conocido”: “Cada imagen es un reflejo íntimo de su carácter a los ojos de Johnny; un retrato de cómo se han revelado ante él”, dijo Castle Fine Art sobre el arte pop con callejero.

Depp vendió 780 grabados a través de las 37 galerías de Castle Fine Art, incluida la de Covent Garden en Londres, pocas horas después de anunciar la venta en Instagram.

“Siempre he utilizado el arte para expresar mis sentimientos. Mis cuadros rodean mi vida, pero me los guardé para mí y me limité. Nadie debería limitarse nunca”, ha expresado el artista de 59 años.

A través de un comunicado de prensa, la galería describió la obra del actor como "en la intersección del arte pop y el arte callejero" y como "arte pop con sentimiento", y reportó que llevaba mucho tiempo en conversaciones con Depp para organizar una exposición y venta de su obra, y espera organizar más en el futuro.