Martha Higareda se sincera y habla del día en que rechazó a Jared Leto

Martha Higareda es una de las artistas más talentosas de México, y una prueba de ello es que a lo largo de su carrera actoral se ha posicionado no solo a nivel nacional, también en el internacional, además de eso, la hemos visto como productora y directora de su propia película, y hasta compartiendo lo mejor de si misma en un podcast que tiene en YouTube.

Sin duda, hay muchas cosas que a estas alturas podríamos decir de ella, y es que al parecer todo va tan bien, que hasta en el terreno amoroso fluye con su pareja, Lewis Howes.

También puedes leer: Belinda presume sus vacaciones junto a Jared Leto



Además de lo anterior, la actriz ha llamado la atención de los últimos días al confesar en una entrevista que en una etapa de su vida fue pretendida por nada más y nada menos que Jared Leto.

Por lo que cuenta la actriz, todo parece indicar que Leto se le acercó y la saludo mientras se encontraban en uno de los conciertos de 30 Seconds to Mars, pero ella al no saber que hacer, simplemente no le respondió el saludo.

“Se acerca, se para enfrente de mí y me dice: ‘Hi’, yo ni le respondí”, contó que su respuesta no fue en mala onda, sino que no supo qué decirle.

Quizá te interese: Jared Leto confiesa que se pondría un tatuaje en honor a Belinda

Al terminar el show, se lo topó de nueva cuenta, ahora en una reunión en la que sólo asistieron familiares y amigos de 30 Seconds to Mars en el Green Room y el también actor de 50 años se le acercó.

“Sale Jared Leto de una esquina y entonces había chavas, personas que le querían decir 'Hola' y él buscaba. Mi hermana me decía ‘Te está buscando’ y yo [decía] ‘Cómo crees’. Entonces empieza a acercarse y se para enfrente de mí y me dice ‘Hi’ y yo le contesté ‘Hola’, en español, porque le gusté por latina”, platicó.

Te recomendamos: Anne Hathaway y Jared Leto impactan con su look en el estreno de ‘WeCrashed’

Martha lo rechazó

“Y me dice '¿Te he visto en algún lado?', yo le contesté: ‘No’ y me quiere hacer la plática. Me dice '¿Dónde vives?' y yo 'En Los Ángeles', pero yo todo en monosílabos de los nervios”.

Al parecer, el estelar de filmes como Morbius y La casa Gucci quedó impactado con ella, por lo que su mánager le envió un mensaje diciéndole que, apenas se encontrara en Los Ángeles, le avisara porque Jared quería volver a verla.

También puedes leer: Jared Leto causa revuelo en fans al ser visto paseando en la CDMX

La actriz no lo hizo porque en aquel entonces, tenía novio, así que, por respeto a su pareja, lo rechazó . “Sí me escribió después y yo 'Tengo novio, tengo novio'. Ahí, la verdad, todas las reglas, estrategias, se me fueron. Sin querer, me estaba haciendo la difícil, pero no, yo tenía mi vida, mis cosas”.