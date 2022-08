Conoce a Marisa Abela, la estrella que podría interpretar a Amy Winehouse en su biopic

Hace un par de semanas se confirmó una nueva adaptación para contar la extraordinaria vida de Amy Winehouse, sin embargo poco se sabía sobre quienes figurarían en la producción, y todo parece indicar que ya hay nombre para la actriz que encarnará a la estrella.

Se trata de la actriz inglesa Marisa Abela, y es que varios medios internacionales han informado que la estrella de la serie de la HBO y la BBC "Industry", es la favorita para interpretar a Winehouse.

Algunos medios aseguran que Abela se encuentra entre las favoritas desde hace algún tiempo después de la audición para el papel en junio, que incluyó una prueba de canto que dejó boquiabiertos a los productores.

Además, fuertes rumores aseguran que la británica Sam Taylor-Johnson, responsable de títulos como “Nowhere Boy” y “Cincuenta Sombras de Grey”, será la directora de la biopic de Amy Winehouse “Back to Black”, y a optado por contratar a una cara nueva en lugar de una estrella del pop.

La llamativa carrera de Marisa Abela

Abela interpreta a la privilegiada pero problemática Yasmin Kara-Hanani en el sexy thriller financiero londinense "Industry". La actriz de 25 años también protagonizó la serie de televisión de Sky "COBRA" y aparece junto a James Norton en el thriller criminal "Rogue Agent". También aparece en el próximo drama "She Is Love", junto a Haley Bennett y Sam Riley.

La actriz, nacida en Brighton, no se ha dado a conocer como cantante, pero su perfil de la RADA indica que sí sabe cantar, y que es una contralto, un registro vocal más bajo que coincide con el extraordinario rango de la propia Winehouse. Además, recientemente se incorporó al elenco del próximo live-action de "Barbie".

Hasta el momento, Marisa continúa como la favorita para protagonizar la trágica historia del estratosférico ascenso y posterior caída de Amy en la gran pantalla con esta nueva e importante biopic de Hollywood.

Winehouse, conocida por éxitos como "Rehab" y "You Know I'm No Good", murió a los 27 años por intoxicación etílica en 2011. Produjo dos álbumes, "Frank" y "Back to Black", este último le valió seis premios Grammy. "Back to Black" cuenta con todo el apoyo de Mitch Winehouse, el padre de la fallecida cantante.

Recordemos que anteriormente, la historia de Amy fue contada en unos cuantos formatos diferentes como Amy, de 2015, el arrollador documental de Asif Kapadia que ganó el Oscar; Amy Winehouse, de 2018: Back to Black, de 2018, una mirada en profundidad de Jeremy Marre a la creación del álbum titular; y Reclaiming Amy, de 2021, dirigido por Marina Parker, en el que sus amigos y familiares reflexionan sobre su vida y su legado.