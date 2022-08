¿Por qué son así? Comparan en redes a Karol G con Yailin La Más Viral

Karol G es la viva prueba de todas las etapas por las que atraviesa una mujer después de que le dejaron el corazón roto. Y es que desde que terminó la relación de poco más de dos años que tenía con el reguetonero Anuel AA, las cosas no volvieron a ser igual para ella.

Y es que unas semanas después de que se dio a conocer que le habían puesto fin a su romance, a la cantante colombiana se le vio muy triste e incluso derramando algunas lagrimas en sus conciertos.

También puedes leer: Karol G y otras famosas que alguna vez tuvieron el cabello rojo

Por otra parte, a Anuel se le comenzó a ver con Yailin La Más Viral, la mujer que supuestamente habría sido la causa del rompimiento de los bebesitos y que ahora es su esposa.

No entiendo tampoco eso cuál es la necesidad de comparar a estas dos mujeres! La gente no sabe que hacer ahora Karol G! Quiere ser como yailin con su peluca roja !😂😂😂 La Domi se ve mejor con el rojo digo mi compatriota le luce mejor !✨ https://t.co/Gv5IPZtsph — María GonzalezL🇩🇴🫶🤍💙 (@mariagl29) August 2, 2022

A pesar de todo lo que las acciones del reguetonero provocaron en Karol G, ella desde un principio tuvo la intención de sanar y de convertirse en la mejor versión de sí misma.

Tanto así que se le vio muy comprometida en su gira mundial e incluso en sus hábitos alimenticios y el ejercicio, al punto de que en la actualidad luce espectacular físicamente y tiene un humor envidiable.

Quizá te interese: Karol G cambia de look: ahora su cabello es rojo y así luce

Como muchos saben la bebesita se hizo aún más popular luego de que optará por un look en donde llevaba su cabello completamente azul turquesa, y recientemente, sorprendió a más de uno al cambiar ese tono por uno color rojo, igual que La Sirenita.

En un fragmento en su “carta de despedida” a su pelo azul, Karol G escribió: “Quiero contarles que decidí que ya era momento de cambiar mi pelo azul, que ustedes amaron tanto como yo...”.

Así como compartió: “Para despedirnos mi pelo azul y yo nos fuimos de vacaciones a algunos lugares que están en mi lista soñada, me lleve a mis amigos, nos portamos bien, nos portamos mal, comimos mucho, bailamos mucho, tomamos un poquito más , nos despedimos por todo lo alto”.

Te recomendamos: Karol G le dice adiós a su icónica cabellera azul



Ante el cambio radical de look, los usuarios de las redes sociales no tardaron en hacer comparaciones entre ella y la ahora esposa de Anuel AA, ya que en alguna etapa, ella también llevaba el cabello de ese color.

En pleno 2022, siguen existiendo comparaciones entre mujeres cuando ya no debería ser así, sin embargo, algunos cibernautas opinaron que el nuevo cambio de look de Karol G fue pensado en el de la esposa de su ex, quien en repetidas ocasiones ha optado por diferentes estilos y colores en su pelo.

Aunque el debate se abrió en redes sociales desde la publicación de Karol G mostrando su pelo rojo, la conversación persiste en Twitter con comparaciones entre ambas mujeres, e incluso, hay quienes han metido a Rosalía en el tema.

También puedes leer: ¿Karol G le da una nueva oportunidad al amor?

Mientras algunos cuestionan el nuevo look de Karol G (cuando no debería ser así), con esta nueva imagen, la colombiana quiso comenzar una nueva etapa después de haber tenido un gran ciclo color azul lleno de éxitos y triunfos.