Johnny Depp y Jeff Beck son acusados de plagio

Aunque las cosas comienzan a pintarle bien a Johnny Depp, aún no deja de caer en polémicas, y es que ahora ha sido acusado de plagio, junto a guitarrista Jeff Beck, esto después de que se les señalara de apropiarse de un poema recitado por un preso hace décadas en su nueva colaboración musical.

En un nuevo artículo publicado por Rolling Stone, se afirma que la pareja ha usado una serie de letras para Sad Motherfuckin’ Parade, por la que están acreditados únicamente en el álbum de un poema de palabra hablada titulado Hobo Ben.

El problema recae en que "Hobo Ben" es una poesía popular negra y se documentó en el libro "Get Your Ass in the Water and Swim Like Me" del folklorista estadounidense Bruce Jackson, quién conoció a Slim Wilson, un asesino, proxeneta y ladrón a mano armada encarcelado en la década de 1960, quien habría escrito dicho poema.

Los poemas, llamados "brindis", fueron grabados por Bruce mientras Wilson cumplía condena en la Penitenciaría Estatal de Missouri, informó el medio. Y ahora reaparecieron casi literalmente en la nueva canción experimental hablada de Depp y Beck, en la que el dúo recibió los únicos créditos de composición.

“Las únicas dos líneas que pude encontrar en toda la pieza que [Depp y Beck] contribuyeron son 'Big time motherf--r' y 'Bust it down to my level'”, dijo Jackson a Rolling Stone. “Todo lo demás es de la actuación de Slim en mi libro. Nunca me he encontrado con algo así. Llevo 50 años publicando cosas, y es la primera vez que alguien arranca algo y le pone su propio nombre”, concluyó.

Al parecer, Michael está explorando acciones legales contra el actor de "Piratas del Caribe" y el guitarrista de "Going Down". La acción legal sería turbia porque "Hobo Ben" formaba parte de una tradición oral y no tenía un autor definitivo.

