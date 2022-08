Viral: Joven se queda dormido en el cine y lo dejan encerrado

Se trata del usuario de TikTok Mike Sanchez, quien se dedica a compartir videos en su cuenta sobre su día a día, y que en esta ocasión ha cautivado a los usuarios en las redes con su divertida aventura dentro de un cine, al quedarse encerrado por equivocación.

El clip inicia con Mike contando que se quedó dormido durante la película, esperando que los empleados lo despertaran cuando entraran a hacer la limpieza, sin embargo, su plano no funcionó, pues cerraron el cine sin limpiar la sala.

"Bro, me quedé dormido en la sala, ya no hay nadie y me apagaron… ¿Qué onda y los empleados?", señaló el chico. Ya más despierto, Mike se da cuenta de la situación sin poder creerlo: "No es cierto, ¿Y ahora? Neta me dejaron encerrado", indicó entre risas nerviosas.

El vídeo rápidamente le dio la vuelta a las redes sociales,y hasta el momento cuenta con 3.5 millones de “Me Gusta”, más de 23 mil comentarios, más de 48 mil compartidas y casi 4 millones de reproducciones.

Mike decidió tomarse todo con el mejor animo, y señaló que pasó la noche en el cine al no encontrar a nadie que lo pudiera auxiliar. Además, decidió compartir otro vídeo en el quer cuenta todo lo que hizo mientas esperaba a que amaneciera, clip que ya cuenta cuenta con 893 mil “Me Gusta”, casi 6 mil comentarios, casi 6 mil compartidas y 4.6 millones de reproducciones.

Algunos usuarios encontraron divertida la anécdota, sin embargo, otros más aseguran que todo fue a proposito, con el obejtivo de gaar más seguidores.