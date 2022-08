Britney Spears arremete contra su ex Kevin Federline después de revelar que sus hijos la rechazan

La polémica vuelve a Britney Spears, esto luego de que su ex esposo Kevin Federline evidenciara, en en redes sociales, que los hijos que tiene en común con la “Princesa del pop”, Sean Preston y Jayden James, ya no la quieren ver.

Federline expuso que la principal causa de que los adolescentes no quieran ver a su madre es por las fotografías que la superestrella publica en su cuenta de Instagram donde se muestra semidesnuda, incluso aseguró que el desinterés comenzó desde que ninguno de los dos quisieron asistir a la boda de la cantante con Sam Asghari.

"Los chicos han decidido que no la van a ver en este momento… Han pasado unos meses desde que la han visto. Ellos tomaron la decisión de no ir a su boda", dijo Kevin.

Tras los señalamientos la intérprete de “Toxic” respondió a través de un contundente mensaje en Instagram.

"Me entristece escuchar que mi ex marido ha decidido hablar sobre la relación entre mis hijos y yo. Como todos sabemos, criar hijos adolescentes nunca es fácil para nadie... Me preocupa que la razón se base en mi Instagram. Todo esto fue mucho antes de Instagram", escribió.

Además, confesó que fue su propia madre quien le sugirió que “debía darle los niños a su padre”, todo esto mientras ella se encontraba bajo la abusiva tutela de su padre.

En otra publicación, Britney Spears hizo énfasis acerca de lo difícil que ha sido para ella lidiar con la fama, lo que ha acarreado consecuencias de todo tipo a su círculo más cercano.

"El trauma y los insultos que vienen con la fama y en este negocio, no solo me afectan a mí sino también a mis hijos. Sólo soy humana y he hecho mi mejor esfuerzo y honestamente me gustaría compartir con ellos mis únicos dos centavos”, mencionó la artista.

Ante las acusaciones, Asghari, la actual pareja de Spears salió a defenderla.

"No tiene validez su declaración sobre el distanciamiento de los niños y es irresponsable hacer esa declaración públicamente. Los niños son muy inteligentes y pronto tendrán 18 años para tomar sus propias decisiones y se darán cuenta de que la parte 'difícil' fue tener un papá que no funcionó mucho como un modelo a seguir durante más de 15 años",

El modelo y entrenador agregó que no conoce a la ex pareja de su esposa y le pidió dejar de hablar de ella.

"Le deseo lo mejor y espero que tenga una perspectiva más positiva en el futuro para el beneficio de todos los involucrados. Pero por ahora: mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca", sentenció.