Mujer asegura que todo debe ser gratis para ella en el mercado por “orden de Dios”

Recientemente, una mujer se hizo viral en las redes sociales por su forma peculiar de pedir que todo lo que necesitaba del mercado fuera gratis y no se lo cobraran.

Y es que por lo que se cuenta en la red, se sabe que la mujer justificó la falta de pago debido a que según ella “Dios había ordenado que todo le fuera dado gratis”.

También puedes leer: Este gatito sorprendió por su comportamiento ¡de perro pitbull!



“Tú me tienes que dar la compra porque yo estaba orando y Dios me dijo: ‘Ve al granero. Ve y coge las cosas que necesitas, porque yo te las voy a dar’. Me tienes que dejar la bolsa aquí”, fueron las palabras de la mujer para el vendedor en el mercado.

Como era de esperarse, el vendedor no podía creer lo que estaba pasando. En ese momento, la persona que grabó el video muestra al resto de las personas en el mercado con una cara de absoluta sorpresa.

“Tú me vienes a decir a mí que Dios te dijo que vinieras a comprar la comida gratis”, fue la respuesta del vendedor que de inmediato le quitó la bolsa de las manos a la mujer. La mujer le siguió reclamando al vendedor y le dijo que no tenía un solo centavo. No obstante, ella aseguraba que merecía la comida por mandato de Dios. “Yo tengo a mis hijos sin comer. ¿Qué quieres que haga? Dios me lo dijo cuando estaba orando. Yo estaba orando de rodillas, porque no tengo para comer”.

Quizá te interese: Esta es la verdadera historia de la “Hachiko de La Raza”; su dueño no murió ni la abandonó



Ante la insistencia de la mujer, que simplemente se negaba a pagar por todo lo que había comprado en el mercado, una señora se acercó con el vendedor y se ofreció a darle el dinero para que se acabara la discusión.

En ese momento, la mujer que quería las cosas gratis se puso a gritar de felicidad tras conseguir su objetivo. “¡Gloria a Dios! Eres grande Señor y eres poderoso. ¿Viste que yo te lo dije? Me dijo que fuera a comprar sin dinero”, le reclamó la mujer al vendedor y se llevó la bolsa con las cosas del mercado.

Te recomendamos: Niña se disfraza de taco para atraer clientes al negocio familiar y se convierte en un éxito