Taylor Swift podría ganar un Óscar gracias a su cortometraje

Taylor Swift es mundialmente reconocida en el ámbito musical, y poco a poco se comienza adentrar en el mundo cinematográfico al interpretar algunos papeles en pantalla en Valentine’s Day, The Lorax, The Giver y Cats, y ahora podría alzarse en la próxima entrega de la Academia como directora.

Y es que su reciente proyecto “All Too Well: The Short Film” podría optar a una nominación a los premios de la Academia en la categoría de mejor cortometraje de acción real en la ceremonia de los Oscar del próximo año.

TE RECOMENDAMOS: Taylor Swift se compromete en secreto con su novio Joe Alwyn

La estrella del pop debutó como directora con este corto protagonizado por Sadie Sink y Dylan O'Brien, el cual está ambientado en la versión íntegra de 10 minutos de la canción de Taylor, que se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca durante el verano.

El tratamiento de vídeo de strenó en Internet y en el AMC Lincoln Square de Nueva York el 12 de noviembre, pero desafortunadamente esa fecha hace que la película no sea elegible para la categoría de Mejor Película de la Academia, pues no deben estrenarse antes del año natural que precede a la ceremonia de los Oscar.

Swift escribió y dirigió el vídeo de 13 minutos ambientado e inspirado en la nueva versión de 10 minutos de su querido corte profundo "All Too Well", que aparece en su último álbum reeditado, Red.

"Lo más importante de este proyecto en particular es que se trata de una canción que no sería una canción especial en todos los setlist que hago, en todas las listas en las que alguien dice: 'Estas son las mejores canciones que ha hecho' - todo eso fue gracias a vosotros", dijo Swift a los fans.

TE PODRÍA INTERESAR: Ed Sheeran y Taylor Swift se unirán en nueva canción

Aunque esto no le garantiza a Taylor una nominación, su película puede al menos ser considerada para un guiño. A ella se suman artistas como Kendrick Lamar, quien ya fue nominado con anterioridad a Mejor Canción Original gracias a ‘All The Stars’, que aparecía en los créditos de ‘Black Panther’.