BLACKPINK arrasa en las redes y todo YouTube con su nuevo sencillo ‘Pink Venom’

BLACKPINK es uno de los grupos de K-Pop femenino más famoso del mundo. Desde su debut en 2016, no han parado de cosechar éxitos, pues cada canción y coreografía que dan a conocer se vuelve de inmediato viral.

Muchas son las canciones que desde ese entonces se han hecho famosas de estas chicas, como por ejemplo: ‘Lovesick girls’, ‘Pretty Savage’, ‘Boombayah’, ‘Whistle’, ‘How you like that’ y ‘Kill this love’.

Para muchos ellas son una eminencia de la música, ya que sus videos acumulan billones de visitas, por ejemplo, ‘How you like that’ tiene 1.132.316.906 vistas, ¿te imaginas su popularidad?

Cabe mencionar que hace un par de semanas, Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo llamaron la atención al dar un concierto virtual a través de PUBG MOBILE, en donde sus cuerpos y personalidades fueron transformadas en realidad virtual.

No obstante con eso, emocionaron a millones de personas en todo el mundo al anunciar una gira musical, la cual comenzará a partir de noviembre de este año.

Y ahora, una vez más estas chicas lo vuelven a hacer, ya que arrasaron con las redes sociales y YouTube luego de presentar su más reciente sencillo, el cual lleva por nombre ‘Pink Venom’.

En esta nueva canción podemos ver a las cuatro jóvenes con un look más oscuro y no tan rosa como las hemos visto en sus otras canciones, también predomina el rap y los coros pegajosos.

Como es costumbre el video es impresionante, no solo en la calidad, también en las escenografías y vestuarios.

Aquí te dejamos el increíble video, ¿qué opinas?