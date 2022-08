Salma Hayek podría protagonizar la nueva temporada de “Black Mirror”

La mexicana Salma Hayek está en conversaciones para protagonizar la nueva temporada de “Black Mirror”, según reveló Variety.

La serie de Netflix está reuniendo una lista de talentos repleta de estrellas para su tan esperada temporada 6, en los que incluye a la veracruzana y a la actriz Annie Murphy.

El mismo medio reveló previamente que la nueva temporada estará estelarizada por Zazie Beetz, Paapa Essiedu, Josh Hartnett, Aaron Paul, Kate Mara, Danny Ramirez, Clara Rugaard, Auden Thornton y Anjana Vasan.

Deadline informó que Rory Culkin, quien fue visto recientemente en “Por mandato del cielo” de Star+, también se unirá a la aclamada serie.

Todos quieren a Salma

Salma Hayek terminó recientemente la nueva película de Angelina Jolie, "Without Blood", que se ha estado filmando en Italia, y protagoniza la próxima película de Steven Soderbergh, "Magic Mike's Last Dance". Recientemente la vimos en "House of Gucci" de Ridley Scott y "Eternals" de Marvel.

Además, la famosa, de 55 años, produjo una serie de Hulu sobre la muerte de la argentina Eva Perón, titulada “Santa Evita”, a través de su productora Ventanarosa Productions.

Los detalles sobre cada uno de los capítulos de “Black Mirror” se mantienen en secreto, así como su posible fecha de estreno, ya que los creadores confirmaron hace unos meses esta nueva entrega.

Cabe destacar que la quinta temporada se estrenó en 2019, por lo que han sido tres años de espera y ya mantiene a los fanáticos ansiosos del nuevo estreno.