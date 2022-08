Según los astrónomos, este sería el sonido de un agujero negro

A todos nos llena de expectativa y misterio el Universo, y no es para menos, ya que hoy en día, y a pesar de los avances tecnológicos, no hemos descubierto ni una mínima parte de todo lo que hay en él.

A pesar de eso, los intentos siguen y cada día se descubren nuevas maravillas, como por ejemplo, cómo es el sonido de un agujero negro.

En primera instancia muchos pueden llegar a pensar que esto es prácticamente imposible, pues se tardaron decenas de años en captar al menos una fotografía de dicho fenómeno.

Pero hoy, aunque no lo creas, hay una evidencia contundente de cómo es que se escucha, y el sonido te sorprenderá, incluso puede que te aterrorice.

Por la información que se tiene hasta el momento se sabe que el sonido fue captado por unos astrónomos y fue aumentado en 144 cuatrillones de veces de su sonido original.

Para entrar en contexto, más de una década han pasado los expertos escuchando el espacio. En 2003, un equipo de astrónomos se dio cuenta de que el agujero negro del centro del cúmulo de galaxias de Perseo "enviaba" ondas de presión que al interaccionar con el gas del cúmulo generaba sonidos. Sonidos que los seres humanos no podrían escuchar (estarían 57 octavas por debajo del do medio); pero sonidos al fin y al cabo.

Este 2022, para la Semana del Agujero Negro, la NASA ha 'sonificado' esas señales; es decir, ha 'traducido' los datos astronómicos disponibles a señales.

Habitualmente los astrónomos toman "cosas" y las transforman en sonido, aunque no fueran sonidos originalmente. Este audio, en cambio, usa como base ondas de sonido realmente existentes. Es cierto que está muy modificado para que el oído humano pueda escucharlo, pero no deja de tener un poso de verdad que el resto de sonificaciones no tienen.

¿Qué opinas de cómo suena?

