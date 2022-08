Bad Bunny hace homenaje a Elvis Crespo en su video "Neverita"

Bad Bunny sigue dando de que hablar, pues hace tan solo un par de días, la alcaldesa de Boston le otorgó el 18 de agosto como su día oficial, y ahora da de que hablar al presentar su mas reciente video “Neverita”.

Y es que el conejo malo rindió homenaje a un grande de la música, se trata del también puertorriqueño Elvis Crespo, convirtiendo el vídeo musical en un éxito instantáneo entre los usuarios de las redes sociales.

El videoclip oficial está lleno de referencias de la música de los 90 y famosos memes que nos trasladan a la infancia, logrando dar vida a uno de los vídeos más ingeniosos de su carrera.

El clip muestra a Bad Bunny en un nuevo escenario, cantando mientras lleva trajes ostentosos y bailando delante de una pantalla verde. Comienza c vestido de negro y cantando con los brazos extendidos, idéntico a la primera aparición de Crespo en el vídeo de "Suavemente".

Tras esto, internautas señalaron que las reproducciones y visualizaciones del cantante en las múltiples plataformas se incrementarían, gracias al gran tributo que rendía al cantante.

Pero, ¿qué opina el cantante de merengue OG del homenaje?

Con unas horas de publicado, Crespo compartió un video en su cuenta oficial de Facebook, donde demostró el orgullo y el agradecimiento que sentía hacia Bad Bunny por conservar la huella que dejó su trabajo:

“Ayer me entero de que Benito saca una canción de su álbum Un verano sin ti, que se llama Neverita y la canción utilizó visuales inspirados en el video de Suavemente. La verdad es que me gustó muchísimo. Me encanta ver a Bad Bunny en el mambo, en el personaje”, dijo Elvis

"Que un artista de estos tiempos utilice algo inspirado en mi arte me hace sentir muy agradecido. Muy humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo por haber considerado hacer esa parte de mi historia, como lo es el video de Suavemente”, se aprecia en un post.

Recreando memes

Pero Bad Bunny no sólo se inspiró en el cantante puertorriqueño de los 90, sino que también eligió uno de los vídeos más famosos de internet en donde un chico con gafas baila sintiendo la música con todo su ser, el cual recreó a la perfección.

Dirigido por su frecuente colaborador Stillz, el vídeo tiene otras escenas, memes y cosas fuera de lo común, como una bailarina que sigue la coreografía de Crespo, una vaca que lleva protector solar y Bad Bunny haciendo la imitación del niño que baila en la discoteca.

Bad Bunny haciendo el meme del niño bailando

"Neverita" concluye con un pie de foto que dice: "En honor al mejor video de todos los tiempos", continuando con la tendencia de Bad Bunny de homenajear a músicos que han impactado su carrera y la de millones de latinos millennials.El sencillo se encuentra incluido en su disco “Un verano sin ti” con el que ha conseguido sorprender a más de uno.

