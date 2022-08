Karol G rechazó actuar en 'Aquaman'

La cantante Karol G sigue en la cima del éxito con su increíble música, y ahora ha dejado impactados a muchos después de confesar que estuvo en la mira de DC Comics para participar en la famosa película de "Aquaman".

La cantante confesó que tuvo que declinar la oferta porque debía dejar sus compromisos musicales durante ocho meses y su carrera musical es una prioridad para ella.

"Me ofrecieron un papel para la película de Aquaman, un papel súper chulo, pero el compromiso era tan grande que me dio miedo dejarlo, tuve que dejar de hacer música durante ocho meses y lo primero es lo primero. Mi música es lo más importante ahora mismo, tuve que rechazar ese papel. Me encantaría ser el malo de la película", expresó Karol G en una entrevista.

Después de tener trece años tratando de abrirse paso y hacerse un nombre dentro del género urbano específicamente del reggaetón, Karol G no dejaría su amor por la música así como así y mucho menos cuando esto implica ponerla en pausa por un largo periodo de tiempo.

"Fue para el año pasado, tuve que dejar de grabar todo el año pasado y mira cómo fue mi último año. Me sentí infinitamente agradecida, el papel era retop y me encantó. Sentí que podía hacerlo", añadió.

Aseguró que es una decisión de la que hoy no se arrepiente, ya que el año pasado fue muy importante para ella como artista y consiguió consolidarse aún más en la esfera musical internaciona, y si hubiera aceptado el papel, no tendría los grandes éxitos que tuvo durante 2021.

Karol G no es ajena a la actuación, pues ya ha participado en la nueva serie de Netflix "Griselda "donde actúa Sofía Vergara, y después de confesar que le ha gustado, probablemente repita, más aún si ahora tiene este nivel de ofertas.