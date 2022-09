Eugenio Derbez ha preocupado a todos en los últimos días, y es que hace poco se dio a conocer la noticia de que había sufrido un accidente y sería intervenido en un quirófano.

En un principio, no se tenía certeza sobre lo que le había pasado, pero después su esposa Alessandra Rosaldo utilizó sus redes sociales para compartir más detalles de lo que le había pasado.

Aunque al final no dio detalles de lo que le pasó, si confirmó que sería intervenido quirúrgicamente y que llevaría un tiempo su recuperación.

Cabe señalar que en el primer comunicado que se publicó el 29 de agosto se informó que Derbez tuvo lesiones delicadas que no “comprometían su salud”, y que si era necesario que tomará rehabilitación.

A pesar de que lo anterior se puede tomar como la verdad, lo cierto es que recientemente, la periodista de espectáculos Martha Figueroa comentó que, según uno de sus contactos en Los Ángeles, el famoso se rompió en 17 pedazos su hombro, luego de caer por estar jugando con visores de realidad virtual.

“Según me cuenta mi contacto en Los Ángeles, dicen que estaba en estos visores de realidad virtual y que de alguna manera pasó algo y se rompió. Fueron como 17 fracturas, es decir, en cachitos, por eso era tan complicada la operación en el hombro, pero ya salió y por eso estaba sedado".

Sin embargo, en "Chisme no Like" sugirieron que el percance de Eugenio Derbez fue mucho más grave y por ello su familia ha sido muy discreta.

¿Sufriría un infarto?

En la emisión de ayer, los periodistas Elisa Beristain y Javier Ceriani tuvieron un enlace con el reportero Pierre Rojas, quien reveló que el comediante no se encontraba internado en el área de traumatología, que es donde debería estar debido a la supuesta lesión en su hombro, por lo cual se rumora que pudo haber sufrido un infarto y no una caída.

"Hasta el día de ayer no estaba en esa sección (traumatología). Se rumora que pueden ser temas del corazón, hablemos de infarto, hablemos de situaciones ya más extremas. Hasta ahorita no se ha dado una claridad, no hay nadie que nos pueda aclarar esta situación; entonces, es todo un misterio", dijo Rojas.

¿Tú que crees que le pasó?