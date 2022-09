Justin Bieber cancela gira en Latinoamérica por problemas de salud

Justin Bieber pone una pausa en su gira mundial por salud mental.

La gira de Bieber, “Justice World Tour”, empezó desde marzo, pero aún quedan 70 espectáculos que durarán hasta marzo de 2023, sin embargo han quedado suspendidos, el artista tomó la decisión para darle prioridad a su salud física y mental.

"Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me doy cuenta de que necesito hacer de mi salud la prioridad en este momento, así que me voy a tomar un descanso de las giras por un rato. Estaré bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar", explicó a sus Beliebers a través de sus historias de Instagram.