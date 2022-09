Aparece un supuesto hijo no reconocido de Shakira y el padre no es Piqué

Una nueva polémica se suma a la ola de escándalos por los que atraviesa Shakira desde que anunció su ruptura con Gerard Piqué.

Recientemente salió a la luz pública un joven que dice ser hijo de Shakira y el actor Santiago Alarcón.

Fue el actor quien denunció a través de sus redes sociales el caso de "acoso" por parte de la persona que alega ser hijo suyo y de la cantante.

El supuesto descendiente de la intérprete de “Te Felicito” intentó exponer su caso en los medios de comunicación, pero al ser rechazado decidió buscar a Alarcón, lo que se ha convertido en un fastidio para el colombiano, pues este le ha estado pidiendo una cifra millonaria para mantenerse en silencio.

“Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: 'Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó', pero no le presté atención", señaló el artista.

De acuerdo con la versión de dicho joven, el actor lo entregó en adopción en 1992, cuando la famosa artista tenía 15 años.

Santiago Alarcón aseguró que su denuncia no solo es pública, sino que también ya la externó ante las autoridades de su país.

Hasta el momento Shakira no se ha pronunciado al respecto.