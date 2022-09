Snoop Dogg se declara fanático de Vicente Fernández

El rapero Snoop Dogg se volvió viral por un video que circula en redes sociales donde se le ve feliz escuchando “El Rey”, una canción emblemática de Vicente Fernández.

Lee también: Así reaccionó Shakira a los cuestionamientos de la nueva novia de Piqué

En la grabación se le ve al artista, de 50 años, disfrutar del icónico tema’, interpretado por "Chente" mientras hace un gracioso baile.

Junto al cantante de “Drop It Like It's Hot” también se encontraba el rapero y productor Warren G, quien solo sonreía.

Lee también: Snoop Dogg lanza un nuevo canal de música ¡para niños!

El californiano ha mostrado varias veces su gusto por nuestro país y el género regional mexicano, incluso colaboró con la Banda MS en el tema “Qué maldición”.