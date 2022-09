Michael Bublé admite que sus hijos y el matrimonio limitaron su carrera

Michel Bublé ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas, sobre todo luego de asegurar que tendría mayor éxito en su carrera musical si no se hubiera casado y no tuviera hijos.

El anterior comentario no fue tomado para bien por los usuarios de las redes sociales, y menos cuando el cantante asegurara con toda confianza que su familia se había convertido en un obstáculo para él.

Cabe señalar, que lo que dijo Michael se dio a tan solo dos semanas después de que le diera la bienvenida a su cuarta hija, Cielo, que tuvo con la actriz argentina Luisana Lopilato, con quien lleva casado desde 2011 y además tienen tres hijos más, Noah, de 9 años, Elías, de 6, y Vida, de 4.

"No puedes hacer las dos cosas con éxito. Relativamente, puedes tener éxito, pero creo que uno siempre sufre”, dijo el cantante en entrevista para That Gaby Roslin Podcast donde aseguró que no tener una familia sería mucho más exitoso, pues ha tenido que dejar ir oportunidades que podrían haber impulsado mucho más su carrera en algunos países.

“Si hablas con mi mánager, es un tipo precioso, pero ha gestionado muchas carreras importantes, me diría que, si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande, esa es la verdad (…) Siempre me dice: 'No es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿puedes vivir con las consecuencias de eso, Mike? Si pones a tu familia primero va a perjudicar nuestra carrera en esos países, ¿qué piensas? Y, por supuesto, para mí ha sido difícil” detalló.