Esto dijo Zendaya cuando la cuestionaron por no mencionar a Tom Holland en los Emmy

Zendaya es una de las actrices del momento, ya que su talento, belleza y popularidad se han dado a conocer de forma rápida en los últimos dos años.

Y justo por lo anterior, recientemente muchos se emocionaron al enterarse de la noticia de que la actriz hizo historia al convertirse en la más joven al ganar dos veces el premio Emmy por su papel como Rue en “Euphoria”.

Como muchos saben, antes de recibir el flamante premio, las actrices y actores deben dar un emotivo discurso, y por supuesto que el de Zendaya no pasó para nada desapercibido.

"Es muy especial, es un gran honor que te reconozcan por algo de lo que estás muy orgullosa. Significa mucho para mí", dijo. "Me alegro mucho de que se reconozca a tanta gente que está detrás de las cámaras que se lo merecen porque han puesto mucho en la serie".

Además de lo anterior, Kevin Frazier de 'ET' le hizo la pregunta que muchos esperaban: ¿Por qué no mencionó a Tom Holland durante su discurso?

Ante la pregunta ella reaccionó muy tranquila, de hecho se pudo observar que no le dio tanta importancia al asunto, respondiendo: "¡Él es parte de mis seres queridos!".

Aunque su respuesta fue corta, muchos intuyeron que si tomó en cuenta a su pareja, pues lo incluyó dentro de sus personas especiales.

Finalmente, después de la gala, la actriz no se planteó una noche de desenfreno y afirmó que prefiere un poco de tranquilidad porque tiene mucho trabajo. "Voy a cambiarme de vestuario, hacer unos pasos de baile y me voy a casa, porque tengo trabajo. Me lo voy a tomar con calma, ya sabes, tener una noche tranquila”.

