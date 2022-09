A pocas semanas de que se anunció el rompimiento de Leonardo DiCaprio y Camila Morrone, tras cuatro años de relación, parece ser que el actor ha encontrado el amor en Gigi Hadid, pues fuentes cercanas a la pareja confirmaron a medios estadounidenses que se están “tomando las cosas calma”.

El ganador del Óscar, de 47 años, y la supermodelo, de 27, fueron vistos el sábado 10 de septiembre en una fiesta posterior a la Semana de la Moda de Nueva York, según los testigos aseguraron que la pareja estuvo en la misma mesa durante el evento.

Algunas fotos filtradas muestran a los famosos muy pegaditos en una conversación, pues DiCaprio susurra al oído de Hadid. En otro momento la estrella de "Titanic" pone sus manos sobre sus hombros antes de alcanzar su mano.

Leonardo DiCaprio y Gigi Hadid fueron vistos en Nueva York. pic.twitter.com/bg0VftbGKf — MUNDIAL DE MÚSICA (@MundialMusicaMx) September 14, 2022

La noticia de la nueva relación del astro de Hollywood fue una sorpresa para muchos, ya que se sabe que DiCaprio solo sale con mujeres menores de 25 años por lo que estaría rompiendo la tradición con la modelo.

Sin embargo, en julio, comenzaron los rumores de que el protagonista de "Wolf of Wall Street" estaba interesado en Hadid después de que los vieran pasar el rato juntos en la inauguración de un club exclusivo para miembros en Nueva York.

Gigi no sólo es la mujer de mayor edad con la que el actor ha salido en mucho tiempo, sino que también es la única de sus conquistas que es madre.

La diseñadora de “Guest in Residence” estuvo anteriormente con Zayn Malik, el ex miembro de One Direction, de 29 años, juntos tuvieron una hija que nació en 2020, pero en 2021 anunciaron su separación.