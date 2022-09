Gwen Stefani aparece irreconocible con nuevo rostro y sus fans están decepcionados | FOTOS

A Gwen Stefani la recordamos como la vocalista de “No Doubt”, grupo de ska-pop de los años 90, que dejó hits como “Don't Speak”, después la pudimos ver en su faceta de solista y también como empresaria.

Ahora, deleita con su presencia, talento y buen humor a los espectadores y aspirantes de “The Voice”, donde es coach.

Precisamente para hablar de la actual temporada del programa hizo una aparición como invitada en “Late Night with Seth Meyers”, pero lejos de llamar la atención por su proyecto causó revuelo por su irreconocible rostro.

Inmediatamente cibernautas comenzaron a hablar sobre los radicales cambios de la cantante, de 52 años, alegando que se veía completamente diferente a como era hace unos años, también hubo quienes pidieron que por favor ya no se pusieran rellenos faciales.

“Siempre fue una persona divertida con un espíritu hermoso. Bonita por dentro y por fuera. Es triste que no se mirara en el espejo y viera lo que otros veían”, “No, se ha estropeado la cara, era hermosa tal y como era”, “Solo demuestra que las presiones de esa industria nunca se detienen, no importa el éxito que tengan. Crecí escuchando su música y comprando sus discos, y no la reconozco en absoluto. Tenía un aspecto único, una personalidad audaz y un rostro adorable”, son algunos de los comentarios que generaron su cambio de imagen.

El aspecto de Gwen Stefani ha sido objeto de debate durante años, pero ella misma ha negado los rumores de que se haya sometido a algún procedimiento estético.