Call of Duty Mobile Temporada 8: Un tren lleno de acción y nuevos elementos

Call of Duty Mobile está de estreno, porque esta semana recibió su más reciente pase de batalla: el correspondiente a la Temporada 8, Tren Sin Destino.

Éste incluye 50 nuevos niveles de recompensa, a nuevos operadores como Misty - Agente encubierto y Adler – Dapper. Además de nuevas armas, trajes y demás; incluye un nuevo mapa que debutó originalmente en Black Ops II.

La nueva habilidad, Espionaje, te permite tomar el control de las ventajas enemigas y ponerlas a trabajar a tu favor. Gracias a ella podrás hackear el sistema Trophy, la mina trampa, la Torreta SAM, la Torreta centinela, el Escudo transformable y la caja de armamento. Dales una cucharada de su propia medicina.

Express se diferencía de otros niveles al incluir trenes en movimiento que cambian la dinámica de juego por completo. Ten cuidado por dónde caminas, ya que un tren a toda velocidad puede acabar de forma repentina con tu racha de bajas. Utiliza las vagones estáticos como guaridas para acechar a los jugadores que los crucen desprevenidos. O atrinchérate en la cabina de la estación para soportar los embates enemigos.

Por último, el modo de Battle Royale le da la bienvenida a una nueva clase de soldado. Los Detonadores cuentan con artilugios y explosivos para sacar de balance a tus enemigos. Crea in camino de brea y suelta una trampa llena de fuego a los jugadores que se acercan al círculo. Utiliza estas llamas para defender tu posición o crear una vía de escape. Y no pienses que podrás luchar fuego contra fuego: sus trampas no les causan daño y además tienen resistencia al fuego y las explosiones.