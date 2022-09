¿Nuevo romance de Luis Miguel? Esto es lo que se sabe

Recientemente han salido nuevos rumores sobre un posible romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, la ex esposa del torero Enrique Ponce, gran amigo de “El Sol”.

El cantante y la empresaria fueron captados en la Costa del Sol, cerca de Marbella.

Esto se da después de que se supo que Luis Miguel terminó su romance con la modelo argentina Mercedes Villador.

Sin embargo, la polémica se agrandó cuando la diseñadora española, de 50 años, por un error “conformó” su relación con Luismi.

Todo empezó cuando Genoveva Casanova, amiga del cantante, hizo una publicación en Instagram en la que un usuario cuestionaba si Paloma dio alguna explicación a sus hijas sobre su noviazgo.

Pero se salió de control porque la presunta nueva novia del artista, de 52 años, al intentar aclarar la historia, lo hizo desde una cuenta con otro usuario y entre dimes y diretes terminó “confundiéndose” y escribió desde su perfil oficial, algo que notaron algunos seguidores y la propia Mercedes, quien la evidenció.

"Pero qué explicación, si su ex marido lleva años con una cría!! LM le ha dado el anillo a Paloma, te lo puedo confirmar porque lo sé, pero ella aún no le ha dicho que sí. Todos los amigos sabíamos que el amor platónico siempre fue ella y ahora está libre. Lo siento, Mercedes, ese anillo no era para ti", decía el texto.